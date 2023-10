Coupe du monde de Rugby : C'est la folie pour l’Irlande

Axel Cornic

Grande favorite de cette Coupe du monde avec sa première place au ranking World Rugby, l’Irlande s’apprête à disputer don dernier match de poule face à l’Ecosse. Une affiche bien connue par les suiveurs du Tournoi des 6 Nations, qui pourrait bien déchainer une véritable folie dans les travées du Stade de France ce samedi.

C’est l’une des images de cette Coupe du monde. Après un match d’anthologie et une victoire arrachée face à l’Afrique du Sud (8-13), l’Irlande a pu admirer l’incroyable ferveur de ses fans dans les tribunes du Stade de France. L’ambiance était incroyable et elle a d’ailleurs continue bien après le coup de sifflet final, dans le stade comme dans les rues de Saint-Denis et de Paris.

Coupe du monde de rugby : L'Afrique du Sud sanctionnée face au XV de France ? https://t.co/m7szaC2S4z pic.twitter.com/2mZmvRuLFl — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« Je n'ai jamais vu une ambiance pareille »

Jonathan Sexton est un vieux briscard qui a tout vu dans le rugby, mais à la sortie de cette rencontre il était tout simplement stupéfait. « Je n'ai jamais vu une ambiance pareille » déclarait il y a deux semaines l’ouvreur irlandais de 38 ans. « C'est impossible qu'il y ait eu seulement 30.000 supporters irlandais. Cela ne me surprendrait pas s'il y en avait 60.000 ! Nous jouons pour eux et ils nous ont donné l'avantage ce soir ».

« Il parait que 60.000 Irlandais seront là ce week-end »