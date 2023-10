Après avoir battu le XV de France, l’Italie rêve d’un exploit !

Jean de Teyssière

Le XV de France va jouer ce vendredi soir son dernier match de poule et ira chercher sa qualification contre l'Italie. Mais la Squadra Azzura rêve aussi de victoire, qui la propulserait aussi en quart de finale. Martin Castrogiovanni, l'historique pilier de l'Italie (119 sélections) se souvient de sa première victoire face aux Bleus, en 2011.

La balance entre la France et l'Italie penche largement du côté français en matière de victoires. Dans l'histoire, en 47 rencontres, l'Italie n'en a remporté que 3, en 1997, 2011 et 2013. Mais pour les joueurs qui étaient présents en 2011 et 2013, une victoire face au XV de France a forcément une saveur particulière et ça pourrait donner des idées aux quinze joueurs qui seront présents sur la pelouse de Lyon ce vendredi soir...

«Nous avions terriblement souffert sur ce match, la victoire n'en fut que plus belle !»

Martin Castrogiovanni, l'homme aux 119 sélections avec l'Italie, se souvient de la première victoire face à la France, en 2011, pour Midi Olympique : « Comment pourrais-je l'oublier ? ! À l'époque on ne gagnait pas beaucoup de matchs, c'était dur. Et je me souviens que nous avions terriblement souffert sur ce match. La victoire n'en fut que plus belle ! Trois minutes avant la fin du match, je me rappelle que nous avions une mêlée à cinq mètres et j'étais littéralement en train de mourir ! Je ne respirais plus, je ne sentais plus mes bras et mes jambes... Mais il fallait tenir ! Je crois qu'on a eu une pénalité et on a finalement gagné. Nick Mallett, le sélectionneur, a même pleuré dans les vestiaires. C'était unique, irréel. Nous avons fait une troisième et une quatrième mi-temps pour fêter cela ! Et aujourd'hui je peux même dire que je les ai battus deux fois (3 février 2013, à Rome) ! »

«Le XV de France est une équipe à battre et l'Italie s'est améliorée»