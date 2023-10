Le XV de France peut vivre une catastrophe, voilà pourquoi !

Jean de Teyssière

Le XV de France n'aura pas le droit à l'erreur ce vendredi soir à Lyon. Face à l'Italie, les Bleus de Fabien Galthié devront impérativement remporter ce match pour s'éviter des sueurs froides. Car le XV de France peut encore être éliminé de ce Mondial, par le biais de trois scénarios catastrophes.

Le match entre le XV de France et l'Italie qui se disputera à Lyon fera passer l'une des deux équipes dans la lumière des quarts de finale et laissera l'autre dans l'ombre de l'élimination. Le XV de France, sur le papier, est largement favori dans ce match, d'autant que les Italiens n'ont plus gagné contre les Bleus depuis 10 ans. Mais le rendez-vous est pris, et l'Italie peut espérer trois scénarios pour faire tomber le pays hôte.

La France éliminée si...elle perd contre l'Italie sans bonus

Le premier scénario qui serait fatal au XV de France serait une défaite sèche face aux Italiens. En Coupe du monde, pour remporter le bonus défensif, il faut que l'équipe ne perde pas par plus de 7 points d'écarts. Si l'Italie parvient à gagner avec un écart supérieur à 7 points, la France sera alors éliminée puisque les deux équipes seraient à égalité de points. Mais en faveur de la confrontation directe, l'Italie prendra la deuxième place.

...l'Italie remporte le bonus offensif et la France le bonus défensif

Deuxième scénario qui éliminerait le XV de France : le cas où l'Italie remporte ce match avec le bonus offensif. Si dans le même temps, le XV de France réussi à décrocher un point grâce au bonus défensif, cela ne suffira pas car là encore, l'Italie aurait 15 points tandis que la France terminerait cette phase de poules avec 14 points.

...elle perd avec le double bonus et l'Italie remporte le bonus offensif

Accrochez-vous bien pour ce scénario, qui serait de loin le plus fou des deux précités. Si le match est prolifique en essais, et que le XV de France en inscrit quatre, ou plus, mais perd face à l'Italie avec moins de 7 points, elle remportera un double bonus : offensif et défensif. Seulement, si l'Italie remporte ce match, qui serait fou, avec le bonus offensif, cela ne suffira pas à la France pour passer. Car la Nouvelle-Zélande, la France et l'Italie auraient le même nombre de points (15) et le critère numéro 3 viendrait départager le premier du groupe. Ici, la Nouvelle-Zélande serait première du groupe A, grâce à la plus grande différence de points (+206) devant la France (+125). En revanche, pour départager les deux dernières équipes, il faudra revenir au critère numéro 2, à savoir la confrontation directe, ce qui placerait la France au troisième rang, qui serait donc éliminée.