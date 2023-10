Coupe du monde de Rugby : Le XV de France prêt à imiter les All Blacks ?

Axel Cornic

Avant d’affronter la France ce vendredi, l’Italie a vécu une véritable humiliation lors de son avant-dernier match dans la poule A, face à la Nouvelle-Zélande (96-17). Et ça pourrait bien être la même histoire contre les hommes de Fabien Galthié, qui sont parmi les candidats au titre final dans cette Coupe du monde.

Vainqueurs de la Namibie et de l’Uruguay avec le bonus offensif, les Italiens croyaient en un exploit, avec une première qualification en quart de finale de la Coupe du monde. C’était sans compter sur les All Blacks, qui ont anéanti la Squadra Azzura dans une rencontre à sens unique.

« Les Italiens n'ont pas souvent de lourdes défaites comme cela »

Certains pensent que les coéquipiers d’Anthony Jelonch devront faire au moins aussi bien que les Néo-Zélandais... mais ça ne semble pas être l’état d’esprit ! « Je pense que l'Italie n'a pas réalisé un grand match la semaine dernière, mais ce sont aussi les Néo-Zélandais qui ont fait un grand match » a confié Jelonch, en conférence de presse. « Les Italiens n'ont pas souvent de lourdes défaites comme cela. On s'attend à un gros combat demain, on verra après le match pour parler de l'écart de points ».

« On ne maîtrisera pas forcément la remise en question chez eux, leur façon dont ils ont pu aborder cette semaine après la Nouvelle-Zélande »