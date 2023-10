Le XV de France a un nouveau crack, «c'est le Mozart du rugby»

Thibault Morlain

En cette Coupe du monde de rugby, la France n'a d'yeux que pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée de Fabien Galthié est la star du XV de France et le visage de son sport dans l'Hexagone. Mais à côté de lui, on retrouve d'autres talents et des cracks qui émergent. C'est notamment le cas de Louis Bielle-Biarrey. A 20 ans, l'ailier de l'Union Bordeaux Bègles est le nouveau prodige du XV de France à qui on promet un très bel avenir.

Alors que le XV de France va affronter l'Italie ce vendredi, Fabien Galthié a dévoilé sa composition. Et à l'aile, on pourra retrouver à nouveau Louis Bielle-Barrey. A seulement 20 ans, le joueur de l'UBB est en train de se faire une place en sélection, ayant pour le moment réussi à reléguer Gabin Villière sur le banc des remplaçants. Il faut dire que le talent de LBB parle pour lui et sur le terrain, il répond parfaitement à la confiance accordée par Fabien Galthié. Face à la Namibie, Bielle-Biarrey avait notamment inscrit deux essais.

« C’est la nouvelle coqueluche de l’équipe de France »

Nouveau crack du XV de France, Louis Bielle-Biarrey voit sa cote monter en flèche. Un talent sur lequel s'est prononcé Mourad Boudjellal. Pour Eurosport , il a alors confié : « Il est promis à un bel avenir. C’est la nouvelle coqueluche de l’équipe de France, c’est le Mozart du rugby. A lui de confirmer, à lui de montrer. Maintenant, le curseur va montrer. Il y aura de plus en plus en face un adversaire de niveau élevé. A lui de montrer qu’il est invité à ce niveau. Je le pense, je le crois. Gabin Villière, c’est une certitude. Lui c’est peut-être. J’espère qu’il va montrer lui aussi que c’est une certitude ».

« Je profite à fond »