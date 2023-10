«On n'aura pas Super Dupont»... Cette annonce inquiétante pour le XV de France

Thibault Morlain

Touché au visage face à la Namibie, Antoine Dupont a dû se faire opérer. Si le demi de mêlée a depuis réintégré le groupe de Fabien Galthié, la question est de savoir dans quel état il sera pour son retour à la compétition. Alors que Dupont ne jouera pas contre l'Italie, on espère le revoir en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, possiblement face à l'Afrique du Sud. Mais voilà que la star du XV de France pourrait ne pas être au maximum de ses capacités...

Après le forfait de Romain Ntamack, c'est toute la France qui a retenu son souffle suite à la blessure d'Antoine Dupont. Le XV de France allait-il perdre son autre star en pleine Coupe du monde ? Le verdict est tombé pour le demi de mêlée de Fabien Galthié qui s'est rapidement fait opérer d'une fracture au visage pour revenir le plus vite possible. Et voilà déjà Antoine Dupont de retour à l'entraînement avec le XV de France. Ce vendredi, il ne jouera toutefois pas face à l'Italie, se préparant plutôt pour le potentiel quart de finale face à l'Afrique du Sud.

« Même si on le récupère, il va être visé »

Pour Eurosport , Mourad Boudjellal s'est confié sur le possible retour d'Antoine Dupont pour le quart de finale du XV de France. Et l'ancien patron du RCT a alors tenu des propos inquiétants, lâchant : « Et Dupont, contre les Sud-Africains… Même si on le récupère, il va être visé. On n’aura pas Super Dupont, c’est clair ».

