XV de France : Antoine Dupont fait le buzz après l'entrainement

Axel Cornic

Toujours convalescent après son opération pour une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont n’a participé à la dernière rencontre de la poule A entre le XV de France et l’Italie. Cela n’a pas empêché le capitaine français de faire parler de lui, avec une sortie d’entrainement ce vendredi assez remarquée.

Dans quelques jours, on saura si Antoine Dupont pourra reprendre en cette Coupe du monde ou non. Blessé au visage, le capitaine du XV de France a repris les entrainements sans contacts et ce jeudi, il a même été vu en train d’enchainer les sprints. Mais ce n’est pas lui qui aura le dernier mot et encore moins le staff de Fabien Galthié.

Coupe du monde de Rugby : Une star a échappé au XV de France https://t.co/IZtPfKEZ1s pic.twitter.com/IhuRPMK3Wx — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Un rendez-vous important ce lundi

Dupont a en effet rendez-vous ce lundi 9 octobre avec son chirurgien, qui livrera son verdict final à quatre ou cinq jours d’un éventuel quart de finale. « Tout se passe normalement avec Antoine. Il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle » a expliqué Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France. « On attend l'avis du chirurgien pour voir ce qu'on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale ».

Dupont et Marchand en voiture de police

En attendant Antoine Dupont est aux côtés de ses coéquipiers, qui ont préparé le match face à l’Italie de ce vendredi. Et une scène assez étrange a capté l’attention des médias présents, puisque le capitaine du XV de France a quitté l’entrainement à bord d’une voiture de police. Il n’est pas le seul, puisque Julien Marchand a également été aperçu à bord d’une voiture de police qui l’a ramené du terrain d’entrainement à l’hôtel. Pour rappel, le talonneur est lui aussi blessé, puisqu’il n’a plus disputé la moindre minute en cette Coupe du monde depuis la Nouvelle-Zélande le 8 septembre dernier (27-13).