Coupe du monde de rugby : Le XV de France est fixé

Arnaud De Kanel

On connait l'adversaire du XV de France pour les quarts de finale ! Après le succès de l'Irlande sur l'Ecosse samedi soir au Stade de France (36-14), l'Afrique du Sud termine donc à la deuxième place du groupe B et retrouvera la bande de Fabien Galthié dimanche prochain. Les Bleus peuvent enfin préparer leur match en conséquence.

Le choc a tenu toutes ses promesses. Après une entame tonitruante récompensée à la deuxième minute par un essai de James Lowe, l'Irlande a déroulé face à l'Ecosse (36-14) pour valider son ticket pour les quarts de finale. Le XV du Trèfle ne croisera donc pas la route du XV de France, mais bien celle de la Nouvelle-Zélande. Les Bleus seront donc opposés à l'Afrique du Sud.

Coupe du monde de rugby : L'Australie déjà éliminée ? https://t.co/F4NvWadSqz pic.twitter.com/s4fMY2aaW2 — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Les All Blacks pour l'Irlande

Les hommes d'Andy Farrell retrouveront les All Blacks samedi prochain à 21h00 au Stade de France pour tenter de décrocher la première demi finale de Coupe du monde de leur histoire. Le sélectionneur de l'Irlande est fier du chemin accompli. « Je pense qu’on s’est amélioré oui. L’équipe progresse au fil des matchs. Notre défense a toujours été forte. Au bout de 16 semaines ensemble, il est logique que notre équipe soit de plus en plus forte. Il n’y a pas de secret : ce sont les défenses qui font gagner une Coupe du monde. Je pense que la Nouvelle-Zélande est une superbe équipe. C’est génial que notre petite Irlande soit placée au niveau des All Blacks. On a gagné le respect des autres mais il ne faut pas oublier le respect que l’on a pour eux. Comme Jonny l’a dit, ils vont vouloir mettre les points sur les « i » après nos dernières confrontations. Ils joueront leur meilleur rugby », a lâché Andy Farrell en conférence de presse. Ce résultat permet donc au XV de France de connaitre son futur adversaire.

L'Afrique du Sud pour le XV de France