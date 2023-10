Le XV de France surclasse la Coupe du monde de Rugby

Axel Cornic

Les matchs de la phase de poule sont terminés pour le XV de France, arrivé premier de son groupe devant la Nouvelle-Zélande et l’Italie. Le moment parfait pour tirer le bilan des prestations des hommes de Fabien Galthié, qui dominent déjà le tableau des statistiques dans la compétition.

Certains craignaient une mauvaise surprise, mais le XV de France a assuré contre l’Italie (60-7). Ici se clôt donc la poule A de cette Coupe du monde 2023, avec les Bleus qui affolent déjà les compteurs.

Damian Penaud, le serial-marqueur

Au tableau des statistiques, il y a en effet énormément de bleu ! Auteur d’un double contre l’Italie, Damian Penaud est notamment devenu le meilleur marqueur de cette Coupe du monde avec 6 essais, dépassant notamment Henry Arundell (5). Pour rappel, l’international anglais avait marqué pas moins de cinq essais en un seul match lors de la démonstration du XV de la Rose face au Chili (71-0). Derrière on retrouve notamment le Néo-Zélandais Damian McKenzie (5), le Gallois Louis Rees-Zammit (5) et l’Ecossais Darcy Graham (5).

Thomas Ramos maitrise au pied

L’ailier n’est pas le seul Français à dominer les statistiques de cette Coupe du monde 2023, puisque Thomas Ramos est actuellement le meilleur réalisateur de la compétition avec 61 points. Il dépasse lui aussi McKenzie (53), mais également l’Australien Ben Donaldson (45) et l’Anglais George Ford (41). Ce n’est pas tout, puisque l’arrière français est également le joueur ayant tenté et passé le plus de transformations depuis le début de la compétition ! Il en totalise 19 et ses premiers poursuivants sont à 14 avec les Néo-Zélandais Richie Mo’unga et McKenzie. A noter qu’on aurait pu avoir un troisième joueur, puisque Antoine Dupont et le deuxième joueur avec le plus de passes après contact de cette Coupe du monde (7)… alors qu’il n’a joué que deux matchs !