XV de France : Sans Dupont, «il serait peut-être la star absolue»

Axel Cornic

Capitaine du XV de France et considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Antoine Dupont est la grande figure de proue du rugby tricolore. Pourtant, d’autres joueurs de classe internationale évoluent chez les Bleus et c’est le cas de Damian Penaud, qui en quelques années est devenu une véritable référence à son poste d’ailier.

Après la finale de 2011, la France a vécu une décennie noire, en grande partie due à une pénurie de joueurs de très haut niveau. Mais le talent a explosé et désormais Fabien Galthié semble avoir un vivier infini de stars à sa disposition, comme l’a d’ailleurs montré la récente explosion d’un Louis Bielle-Biarrey que personne n’attendait pour cette Coupe du monde 2023.

Coupe du monde de rugby : Une star du XV de France chambre l’Italie en plein match https://t.co/UJTxlpTjbO pic.twitter.com/MUPxVNDbab — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Penaud survole la Coupe du monde

C’est pourtant un autre ailier qui a crevé l’écran face à l’Italie, ce vendredi. Il s’agit de Damian Penaud, qui avec son doublé est devenu le meilleur marqueur d’essais de cette Coupe du monde (6) devant l’Anglais Henry Arundell (5), le Néo-Zélandais Damian McKenzie (5) et le Gallois Louis Rees-Zammit (5). Il se rapproche d’ailleurs un peu plus du record d’essais de Serge Blanco avec le XV de France (38), puisqu’il n’est plus qu’à deux longueurs.

« Il serait peut-être la star absolue des médias et des annonceurs pour l'équipe de France »