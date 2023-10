Antoine Dupont : Le XV de France vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France s'est sorti de son groupe brillamment. Invaincus, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de sa Coupe du monde en battant l'Italie ce vendredi. Ils pourraient défier l'Afrique du Sud. Pour cette rencontre, Fabien Galthié espère récupérer Antoine Dupont, qui doit rencontrer son chirurgien dans les prochaines heures.

Quatre sur quatre pour le XV de France. Victorieux face à l'Italie ce vendredi à Lyon (60-7), les Bleus se sont qualifiés brillamment pour les quarts de finale du Mondial. Dimanche prochain, ils pourraient avoir à faire à l'Afrique du Sud, les tenants du titre. D'ici ce choc, Fabien Galthié espère récupérer Antoine Dupont, opéré il y a quelques jours d'une fracture maxillo-zygomatique. Mas dans ce dossier, le XV de France se montre rassurant.

Rendez-vous crucial pour Dupont

Il y a maintenant sept jours, Antoine Dupont a fait son retour dans le groupe de Fabien Galthié. Comme annoncé par la FFR, le demi de mêlée a été autorisé à « reprendre une activité physique progressive dirigée ». La suite dépendra de son chirurgien. Ce lundi, Dupont devrait en savoir plus sur son état et s'il pourrait candidater à une place de titulaire face à l'Afrique du Sud. Coentraîneur en charge de la conquête, Karim Ghezal s'est prononcé sur la forme de Dupont et a lâché un message rassurant.

« Il est en pleine forme, mais... »