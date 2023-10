XV de France : L'annonce inquiétante de la FFR sur le retour d'Antoine Dupont

Arnaud De Kanel

Le rêve continue pour le XV de France. Faciles vainqueurs de l'Italie (60-7) vendredi soir à Lyon, les coéquipiers de Grégory Alldritt ont validé leur billet pour les quarts de finale de dimanche prochain. Pour le choc qui les attend face à l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Ecosse, les Bleus espèrent pouvoir compter sur Antoine Dupont. Le président de la FFR, Florian Grill, émet toutefois des doutes quant au retour du demi de mêlée et insiste sur le fait que «rien n'est sûr» le concernant...

Le XV de France est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde ! Privés d'Antoine Dupont, les Bleus ont écrasé l'Italie (60-7) dans une rencontre à sens unique prise par le bon bout par les Tricolores . Et avant le quart de finale qui se jouera dimanche prochain à 21h00 au Stade de France, la question est sur toutes les lèvres : Antoine Dupont sera-t-il de retour ? Malgré le bon match de Maxime Lucu contre l'Italie, la présence du capitaine peut tout changer, surtout face à l'adversaire qui attend le XV de France. Florian Grill maintient que la décision reviendra au chirurgien qui l'a opéré.

«Rien n'est sûr pour Dupont»

Le président de la FFR s'est exprimé à ce sujet sur RMC dans La Matinale Week-End. « Rien n'est sûr le concernant, c'est le chirurgien qui l'a opéré qui décidera et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Mais c'est un groupe. Vous citez des individualités mais pour côtoyer les joueurs, ils se considèrent comme une équipe, et pas uniquement ceux qui sont sur le terrain. C'est une équipe, c'est quatre ans de boulot. C'est quatre ans de travail en commun, c'est une équipe », a martelé Florian Grill à propos d'Antoine Dupont. On en saura un peu plus lundi.

Coupe du monde de rugby : Le XV de France va connaitre son adversaire ! https://t.co/BcowFfpXKu pic.twitter.com/W5MUJTDCbS — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Réponse lundi pour Dupont