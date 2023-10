«On les savait fragiles» : Le XV de France jubile après avoir surclassé l’Italie

Axel Cornic

Pour son dernier match dans la poule A, la France a déroulé face à l’Italie (60-7) et se qualifie donc à la première place. C’est donc un quart de finale le 15 octobre prochain qui se dessine, face à un adversaire encore à décider entre l’Irlande, l’Afrique du Sud et l’Ecosse.

C’est fait. Le XV de France a passé une première étape dans sa quête d’un premier titre en Coupe du monde, en se qualifiant premier de la poule A. Après la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay et la Namibie, c’est l’Italie qui s’est mise en travers de la route des Français... qui n’en ont fait qu’une seule bouchée !

XV de France : Antoine Dupont fait le buzz après l'entrainement https://t.co/8NQkueKAkg pic.twitter.com/Lx8mGjjIRi — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Une correction pour l’Italie

Il n’était en effet pas bon d’être Italien ce vendredi soir. C’est simple, les coéquipiers d’Ange Capuozzo n’ont jamais semblé pouvoir mettre la main sur le match et n’ont fait que subir les vagues françaises. Le prodige du Stade Toulousain, qui a été l’Italien le plus dangereux sur la pelouse du Groupama Stadium, est d’ailleurs sorti sur blessure avant la fin de la première mi-temps et a laissé son équipe sans aucune véritable arme offensive.

« C’est une bonne chose de faite, reste désormais à savoir qui on va jouer »