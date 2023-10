Antoine Dupont en danger, l'exemple qui fait trembler le XV de France

Thibault Morlain

Déjà de retour avec le XV de France suite à son opération du visage, Antoine Dupont ne jouera pas avec les Bleus face à l'Italie. Le demi de mêlée vise plutôt un retour à la compétition à l'occasion du potentiel quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud. Mais est-ce prendre un risque inutile ? En cas de nouveau coup dans la même zone, Antoine Dupont pourrait risquer gros. Certains sont d'ailleurs déjà passés par là...

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont s'est rapidement fait opérer avec l'espoir que sa Coupe du monde ne soit pas terminée et de revenir aider le XV de France à décrocher le Graal. A peine quelques jours après sa blessure face à la Namibie, le demi de mêlée s'entraîne à nouveau avec le groupe de Fabien Galthié et on pourrait le revoir lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud. Mais voilà que cela pourrait être très risqué...

« Un deuxième choc au même endroit a aggravé la situation »

Ancien joueur du XV de France et aujourd'hui médecin, Lucien Mias s'est prononcé sur le retour rapide d'Antoine Dupont avec les Bleus. Et pour France 3 , il a donné un exemple qui donne de gros motifs d'inquiétudes pour le protégé de Fabien Galthié : « Habituellement, lors d’une fracture, la consolidation est réalisée au bout de quelques mois. S’il joue, un adversaire va cibler volontairement la zone fracturée lors de son plaquage. On a connu celui de Betsen. Joueur du B O, opéré avec pose d'une plaque au même endroit que Dupont. Il a repris le rugby trop tôt et un deuxième choc au même endroit a aggravé la situation. Dès lors, la médecine sportive française a refusé de lui délivrer le "feu vert" pour la pratique du rugby ».

Un retour conditionné « par des intérêts autres que sportifs » ?