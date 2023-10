XV de France : Le chirurgien d’Antoine Dupont sort du silence

Arnaud De Kanel

C'est le docteur le plus célèbre de l'Hexagone depuis deux semaines. En charge de l'opération d'Antoine Dupont, le Professeur Frédéric Lauwers s'est exprimé ce samedi. Le chef de chirurgie maxillo-faciale au CHU de Toulouse déplore que le secret médical ait été brisé lors des deux dernières semaines. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'avait pas souhaité répondre aux sollicitations des médias.

Les espoirs de revoir Antoine Dupont dans cette Coupe du monde reposent sur les épaules d'un homme : Frédéric Lauwers. C'est le chirurgien qui a opéré le capitaine du XV de France après sa fracture maxillo-zygomatique le 22 septembre dernier, et c'est lui qui décidera si la star des Bleus pourra jouer, ou non, le quart de finale dimanche prochain. Le Professeur, chef du service de chirurgie maxillo-faciale au CHU de Toulouse, est très contrarié. Il s'est exprimé pour la première fois dans les médias afin de pousser un coup de gueule.

«Le secret médical est essentiel et encore plus dans ma discipline»

Frédéric Lauwers tenait à conserver le secret médical mais ce dernier a vite été brisé, par les médias certes, mais également par le staff du XV de France qui donnait régulièrement des nouvelles d'Antoine Dupont. « J’ai refusé les interviews parce que le secret médical est essentiel et encore plus dans ma discipline », a-t-il lâché dans les colonnes de La Dépêche du Midi . Ce dernier regrette la transparence du staff médical des Bleus au sujet d'Antoine Dupont.

Le Professeur Lauwers «agacé de constater qu’on ne puisse pas respecter ce secret médical»