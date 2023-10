Coupe du monde de rugby : Une désillusion refait surface pour le XV de France

Thibault Morlain

Ce vendredi, le XV de France s’est offert une très belle victoire face à l’Italie (60-7) pour le dernier match de poules de la Coupe du monde. Un succès qui permet alors aux hommes de Fabien Galthié de valider leur ticket pour les quarts de finale. Alors que les Bleus attendent leurs adversaires désormais, pour le XV de France, cela ne s’est pas tout le temps bien passé à ce stade de la compétition dans l’histoire…

Ça fait maintenant 10 sur 10 pour le XV de France ! En effet, alors que les Bleus participent à la 10ème Coupe du monde de rugby de l’histoire, ils ont à chaque fois rejoint les quarts de finale. C’est encore le cas pour cette édition 2023. Avec un sans faute en poules et 4 victoires en 4 matchs dont notamment en ouverture face à la Nouvelle-Zélande, les joueurs de Fabien Galthié vont désormais rentrer dans les choses sérieuses. Pour ce quart de finale, le XV de France pourrait affronter l’Irlande, l’Afrique du Sud ou bien l’Ecosse. Une très belle affiche attend ainsi la bande à Antoine Dupont, le demi de mêlée qui pourrait d’ailleurs revenir à la compétition pour cette rencontre.

Face à l’Italie, le XV de France n'a pas tremblé https://t.co/0q5esCUZRD pic.twitter.com/tVxDOojtar — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Le XV de France humilié par la Nouvelle-Zélande

Le XV de France va donc disputer son 10ème quart de finale en Coupe du monde. Et pour les Bleus, il y a eu quelques déconvenues à ce stade de la compétition. Lors de l’édition 2015, les coéquipiers de Thierry Dusautoir et Frédérik Michalak avaient alors été humiliés par la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks n’avaient fait qu’une bouchée des Bleus (62-13) au Millennium Stadium de Cardiff.



C’est d’ailleurs en quart de finale que le XV de France s’était arrêté lors de la dernière Coupe du monde, en 2019. En effet, opposés au Pays de Galles, les Bleus s’étaient inclinés d’un petit point (20-19). Une rencontre qui avait donné de gros regrets aux Français, qui menaient jusqu’à la 73ème minute et qui avaient joué une partie de la rencontre en infériorité numérique suite au carton rouge de Sébastien Vahamaahina.



Outre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles, l’Angleterre est la 3ème équipe à avoir battu le XV de France dans un quart de finale de Coupe du monde. Pour cela, il faut remonter à 1991. Alors sur le terrain avec les Bleus, Fabien Galthié n’avait pas réussi à trouver la solution avec ses coéquipiers pour se défaite du XV de la Rose, qui s’était alors imposé 19-10.

6 victoires sur 9 pour le XV de France

Néanmoins, en quart de finale de Coupe du monde, le XV de France a plus gagné que perdu. S’il y a eu 3 défaites pour les Bleus, il y a également eu 6 victoires. Dont certaines mémorables. On se souvient ainsi de l’exploit des à Cardiff en 2017 face à la Nouvelle-Zélande. Dans une rencontre exceptionnelle, le XV de France avait réussi à battre les All Blacks (20-18). Quid des autres victoires des Français ?



1987 : France 31 - 16 Fidji

1995 : France 36 - 12 Irlande

1999 : France 47 - 26 Argentine

2003 : France 43 - 21 Irlande

2011 : France 19 - 11 Angleterre