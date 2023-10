Face à l’Italie, le XV de France n'a pas tremblé

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A l’issue d’un match maîtrisé de bout en bout face à l’Italie, le XV de France s’est offert un billet pour les quarts de finale (victoire 60 à 7). La preuve que les Bleus montent en puissance à l’heure où vont enfin débuter les très grands matchs.

Qui osera dire qu’il a douter de l’issue de la rencontre ? Dans l’immense ambiance de l’OL Stadium, les Bleus ont rapidement éteint le suspens et effacer les craintes d’une élimination surprise. Sans filet, les joueurs de Fabien Galthié ont su éviter tous les pièges. Surtout parce qu’ils ont dominé tous les secteurs de jeu face à une équipe d’Italie qui est rapidement redevenu aux yeux du monde une petite nation du rugby. En vingt-deux minutes, à la faveur de trois essais, le match était plié. Et à la pause, les Bleus avaient déjà glané le bonus offensif. Le bilan final fait état de huit essais, un toutes les dix minutes, avec en prime un doublé pour Damian Penaud qui, avec 35 essais, dépasse Vincent Clerc, et se rapproche rapidement du record de Serge Blanco (38 essais). Un début de match quasi-parfait de l’avis des joueurs du XV de France. « On est très satisfait de notre performance , précise Thomas Ramos. Très content de l’entame de match qui nous facilite la suite de la partie. Cela fait du bien de faire des matchs comme ça pour préparer la suite ».

🔜🇫🇷 DIRECTION 𝐋𝐄𝐒 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐒 ! 😍#UnisPourUnRêve #XVdeFrance #RWC2023 pic.twitter.com/c2OOcDNa0z — France Rugby (@FranceRugby) October 6, 2023

Vers une « deuxième finale de Coupe du monde »