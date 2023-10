Coupe du monde de rugby : L'Australie déjà éliminée ?

Arnaud De Kanel

Ce dimanche 8 octobre marque la suite de la compétition pour le Japon, l'Argentine ou encore les Fidji. Cette journée marque également la fin de la phase de poules qui a débuté il y a un mois tout juste avec le choc entre le XV de France et les All Blacks. On saura en fin de soirée si l'Australie, grande nation de rugby, passera à la trappe ou non.

La phase de poules s'achève enfin ce dimanche. Après un mois de compétition intense, il ne reste plus que trois matchs à disputer dans ce premier tour. Le premier match opposera le Japon à l'Argentine à 13h, avant que les Tonga ne défient la Roumanie à 17h45 et que les Fidji affrontent le Portugal à 21h au Stadium de Toulouse.

XV de France : Sans Dupont, «il serait peut-être la star absolue» https://t.co/0uFUJ1PmN8 pic.twitter.com/7uzbribSDG — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Japon - Argentine

Le premier match au programme de ce 8 octobre débutera à 13h00 à La Beaujoire (Nantes) et il opposera l'Argentine au Japon. Une rencontre aux allures de huitièmes de finale pour les deux équipes puisque le vainqueur rejoindra le Pays de Galles en quarts de finale samedi prochain à Marseille. « Dès notre premier match et notre défaite, on sait qu'on joue notre survie à chacune de nos sorties. Ce sera pareil face au Japonais, mais c'est la Coupe du monde. Nous sommes professionnels pour jouer des matchs comme ça. On va bien profiter de chaque instant pour se reposer, tout en préparant ce nouveau défi », concédait Guido Petti après le succès de l'Argentine sur le Chili la semaine dernière. Le sélectionneur des Pumas, Michael Cheika, a bien évidement aligné l'équipe type, tout comme son homologue Jamies Joseph.



La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou ; 7. Kremer, 8. Gonzalez, 6. Matera ; 5. Lavanini, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Rubiolo, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.



La composition du Japon : 15 Lemeki ; 14. Matsushima, 13. Riley, 12. Nakamura, 11. Fifita ; 10. Matsuda, 9. Saito; 7. Labuschagne, 8. Himeno (cap), 6. Leitch ; 5. Fakatava, 4. Cornelsen ; 3. Gu, 2. Horie, 1. Inagaki.



Les remplaçants japonais : 16. Sakate, 17. Millar, 18. Valu. 19. Dearns. 20 Saumaki. 21. Nagare. 22. Yamanaka. 23. Naikabula.

Tonga - Roumanie

La deuxième rencontre de la journée opposera les Tonga à la Roumanie à partir de 17h45 au Stade Pierre Mauroy de Lille. Après avoir enchainé face à trois des cinq meilleures nations au classement IRB, à savoir l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Ecosse, les deux équipes veulent terminer sur une bonne note. Le plus dur est passé pour les Roumains et les Tongiens. Il s'agit maintenant de faire honneur au maillot. Les Îliens partent favoris pour cette rencontre, eux qui restent sur une défaite honorable face aux Springboks (18-49). « Vous verrez qu’on sortira notre meilleure performance contre la Roumanie. C’est toujours la même chose, tous les quatre ans. Une nouvelle fois, on passe une campagne avec plusieurs semaines, et on commence à se comprendre au fur et à mesure », prédisait d'ailleurs le sélectionneur tongien Toutai Kefu après la rencontre. Ce dernier a d'ailleurs fait le choix de titulariser l'ancien All Black George Moala pour affronter un XV du Chêne abattu. La preuve en est puisque Eugen Apjok a largement remanié son équipe.



La composition des Tonga : 15. Piutau ; 14. Taumoepeau, 13. Moala, 12. Ahki, 11. Taumoepeau ; 10. Havili, 9. Takulua (cap.) ; 7. Talitui, 8. Vailanu, 6. Paea ; 5. Coleman, 4. Fifita ; 3. Tameifuna (cap.), 2. Ngauamo, 1. Fisi'ihoi.



Les remplaçants tongiens : 16. Anga'aelangi, 17. Latu, 18. Tokolahi, 19. Mafi, 20. Finau, 21. Paea, 22. Pellegrini, 23. Taumoefolau.



La composition de la Roumanie : 15. Simionescu ; 14. Onutu, 13. Manumua, 12. Tangimana, 11. Sikuea; 10. Conache, 9. Surugiu ; 7. Boboc, 8. Gorin, 6. Neculau; 5. Iftimiciuc, 4. Motoc; 3. Gordas, 2. Cojocaru (cap), 1. Savin.



Les remplaçants roumains : 16. Irimescu, 17. Hartig, 18. Burtila, 19. Rosu, 20. Stratila, 21. Rupanu, 22. Bucur, 23. Graure.

Fidji - Portugal