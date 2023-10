Avec Dupont en quart de finale ? Réponse imminente !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Maxime Lucu et Baptiste Couilloud ont pris le relais contre l’Italie. Mais pour le quart de finale, Antoine Dupont espère être de la partie. Le capitaine des Bleus a rendez-vous avec son chirurgien lundi. C’est lui qui donnera le feu vert… ou pas.

Après une journée de repos ce dimanche, les joueurs du XV de France ont rendez-vous lundi à Rueil-Malmaison pour préparer le quart de finale. Et dans la journée, le verdict tombera concernant le cas Antoine Dupont. Lundi, le capitaine des Bleus a rendez-vous avec son chirurgien à Toulouse pour montrer sa pommette quinze jours après son opération du maxillo-zygomatique. Le spécialiste donnera alors le feu vert ou non pour la reprise de la compétition et la présence ou non du capitaine des Bleus en quart de finale, avec ou sans protection. C’est la dernière étape à passer car tous les autres signaux semblent satisfaisants. Antoine a envie de jouer, et le staff et ses coéquipiers le trouvent fringuant. « Il est en pleine forme physique » assure Karim Ghezzal, l’entraîneur de la conquête. « On sait qu’il va tout donner pour pouvoir jouer la semaine prochaine , annonce son pote Cyril Baille. On est tous derrière lui, on sait qu’il va revenir vite ». Dans l’opinion en revanche, les septiques se confondent avec les ambitieux. Même avec l’aval du chirurgien, Antoine Dupont ne prend-il pas un risque ? Seul l’avenir le dira.

Wait lifting 🐼💪🏼 pic.twitter.com/E0LzCHMcvT — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) October 2, 2023

Les Bleus sont en « période de forme »