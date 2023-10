Coupe du monde de rugby : Une star du XV de France chambre l’Italie en plein match

Arnaud De Kanel

Il n'y a pas eu match entre le XV de France et l'Italie vendredi soir à Lyon. Les hommes de Fabien Galthié, portés par d'excellents Matthieu Jalibert et Cameron Woki, ont tranquillement validé leur ticket pour les quarts de finale. Et pendant la rencontre, Gregory Alldritt a même chambré un joueur italien.

Le XV de France a passé la vitesse supérieure. Dans une magnifique ambiance, la fête n'a pas été gâchée puisque les coéquipiers de Charles Ollivon ont écrasé l'Italie (60-7). Leur campagne dans cette phase de poules est donc terminée et leur aventure dans leur compétition continue. Les Bleus étaient forcément contents de faire tomber l'Italie, un rival historique quelque soit le sport. Et Grégory Alldritt ne s'est pas fait prier pour narguer un joueur italien en pleine rencontre.

«Beaucoup de satisfaction»

Crucial dans le succès du XV de France, Matthieu Jalibert était forcément satisfait après la rencontre. « On les savait fragiles mentalement après ce qui s’est passé la semaine dernière. Beaucoup de satisfaction, mais l'équipe est tournée vers les phases finales. On est contents mais on a déjà la tête au quart de finale. On va continuer à se préparer. Il nous reste trois matchs pour rêver, il va falloir tout donner. On peut y croire », a déclaré l'ouvreur du XV de France au micro de TF1 . Autre homme fort de ce succès, Gregory Alldritt a fait parler de lui à cause d'un geste en plein match.

Alldritt, il sait parler aux italiens 😂 pic.twitter.com/PZljBEjajh — David Reboursiere (@DavidReboursie1) October 6, 2023

Le geste provocateur d'Alldritt