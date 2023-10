XV de France : Cette star de Galthié rêvait d’être footballeur

Axel Cornic

Deuxième ou troisième-ligne du XV de France et du Racing 92, Cameron Waki est l’un des cadres de Fabien Galthié en cette Coupe du monde de rugby. Pourtant, ce n’est pas vraiment vers le ballon ovale qu’il semblait se diriger, puisqu’il a avoué que son premier amour était le football.

La frontière entre le football et le rugby a toujours été très mince. Si le ballon ovale règne en maître dans certaines nations comme la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles ou encore l’Afrique du Sud, dans le reste de la planète on parle surtout de ballon rond. Ainsi, les stars du rugby ont souvent débuté par le football...

EXCLU - XV de France : «Je ne suis pas inquiet avant l’Italie» https://t.co/clklQzSmKZ pic.twitter.com/fjstlC0uhw — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« Je rêvais d’être footballeur »

C’est le cas de Cameron Woki, qui dans les colonnes du Midi Olympique a avoué qu’enfant il rêvait d’être footballeur, plutôt que rugbyman professionnel. « Je vais faire une confidence : je rêvais d’être footballeur. Et aujourd’hui, je regarde plus de foot que e rugby à la télévision » a expliqué le joueur du XV de France, titulaire ce vendredi pour la dernière rencontre de la poule A face à l’Italie. « Mais mon métier, c’est devenu ma passion. Et puis, je suis meilleur avec mes mains qu’avec mes pieds ».

« De manière très naïve, on avait essayé de l’inscrire à l’Olympique Lyonnais »