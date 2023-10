Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Angleterre - Samoa

Arnaud De Kanel

L'Angleterre fait forte impression sur le sol français. Toujours invaincu dans cette Coupe du monde, le XV de la Rose affronte une équipe des Samoa revancharde et qui est passée à côté de son tournoi. Assurés de finir premier, les Anglais se présenteront tout de même avec l'équipe type ce samedi en fin d'après-midi.

C'est une équipe d'Angleterre totalement métamorphosée qui brille depuis plus d'un mois désormais. Le XV de la Rose a retrouvé des couleurs au meilleur des moments et il se prépare à disputer un quart de finale dimanche prochain. Avant cela, il faudra affronter les Samoa ce samedi.

L'Angleterre en mode phase finale

Vainqueur de l'Argentine (27-10), du Japon (34-12) et du Chili (71-0), l'Angleterre vise la passe de 4 ce samedi à Lille. Assuré de finir à la première place du groupe D, le XV de la Rose sait déjà que son quart de finale se jouera dimanche prochain à 17h au Stade Vélodrome. Par contre, les Anglais ne savent toujours pas s'ils affronteront le Pays de Galles, les Fidji ou bien l'Australie. Ils auront la réponse dimanche mais en attendant, il faudra défier les Samoa. « Nous sommes bien sûr satisfaits de nos résultats dans ces phases de poule, mais nous voulons continuer à progresser en réalisant une bonne performance contre une équipe des Samoa solide et en forme. Les Samoa sont réputés pour leur physique et ce dernier match de la phase de poules sera un excellent test pour nous, alors que nous poursuivons notre parcours dans la Coupe du monde. Nous sommes ravis de retourner à Lille pour le match de ce week-end, où nous avons eu le plaisir de voir tant de supporters anglais lors de notre dernier match. Une fois de plus, nous avons hâte de voir une mer de maillots blancs anglais dans les tribunes du Stade Pierre-Mauroy samedi », confiait le sélectionneur Steve Borthwick sur le site officiel de la Fédération Anglaise à propos de cette rencontre.

Côté Samoa, la déception est immense. Au vu des performances de l'Argentine et du Japon, il y avait largement la place de se qualifier pour les quarts de finale. Mais avec leurs défaite contre ces deux nations (10-19 puis 22-28), les joueurs de Seilala Mapusua sont assurés de prendre la porte quelle que soit l'issue du match contre l'Angleterre. « Il nous reste un match et on a encore beaucoup à jouer. On ne peut pas aller en quarts mais on va jouer pour la qualification directe pour l’Australie en 2027. On va tout donner contre l’Angleterre pour finir sur une bonne note », confiait le sélectionneur samoan après la défaite face au Japon. « On doit jouer notre jeu, le jeu des Manu Samoa. On a commencé à le faire en deuxième mi-temps et ça a rendu le match ouvert à nouveau. Nous jouons un jeu très spectaculaire, il faut qu’on joue notre jeu plus souvent. On est difficilement prenables quand on le fait. Si on y parvient [face à l’Angleterre], il y aura la victoire au bout », prévenait de son côté le talonneur Sama Malolo. Le défi s'annonce relevé pour les Manu Samoa qui n'ont remporté qu'un seul match dans ce tournoi, face au Chili (43-10).

Horaire et diffusion TV d'Angleterre - Samoa

Le coup d'envoi sera donné par l'Irlandais Andrew Brace à 17h45 depuis le Stade Pierre Mauroy de Lille. La diffusion de cette rencontre est revenue à France 2 .

Les compositions pour Angleterre - Samoa

La composition de l'Angleterre : 15. Steward - 14. Marchant - 13. Tuilagi, 12. Farrell (cap), 11. May - 10. Ford, 9. Mitchell - 7. T. Curry, 8. Earl, 6. Lawes - 5. Chessum, 4. Itoje - 3. D. Cole, 2. George, 1. Genge.



Les remplaçants anglais : 16. Sinckler, 17. Marler, 18. Dan, 19. Martin, 20. B. Vunipola, 21. Care, 22. Smith, 23. Lawrence.



La composition des Samoa : 15. Paia'aua ; 14. Ah-Wong, 13. Manu, 12. Toala, 11. Fomai ; 10. Sopoaga, 9. Taumateine ; 7. Lee, 8. Luatua, 6. McFarland ; 5. Alainu'u'ese, 4. Slade ; 3. Alaalatoa (cap.), 2. Malolo, 1. Jo. Lay.



Les remplaçants samoans : 16. Lam, 17. Ja. Lay, 18. Alo-Emile, 19. Fa'aso'o, 20. Motuga, 21. Matavao, 22. Lealiifano, 23. Faiilagi.