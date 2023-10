Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Tonga - Roumanie

Arnaud De Kanel

On pouvait difficilement faire pire tirage pour la Roumanie et les Tonga. Placées dans le groupe B aux côtés de l'Irlande, de l'Afrique du Sud et de l'Ecosse, les deux équipes terminent leur parcours dans ce Mondial ce dimanche. Avec 0 point en trois journées, elle veulent sortir la tête haute.

C'est l'affiche la moins excitante de la journée et pourtant, elle risque d'être particulièrement chargée en émotion. Derniers de leur poule avec 0 point, les Tonga et la Roumanie tenteront de relever la tête ce dimanche avant de retomber dans l'anonymat pendant quatre ans.

Un match pour l'honneur

Les Tonga et la Roumanie n'ont vraiment pas été gâtés lors du tirage au sort de cette Coupe du monde en héritant de l'Afrique du Sud, de l'Irlande ainsi que de l'Ecosse. Avant même le début du tournoi, on ne se faisait pas trop d'illusions sur le parcours de ces deux équipes et ça s'est vérifié. Les Tongiens se sont inclinés face à l'Irlande (59-16), l'Ecosse (45-17) puis l'Afrique du Sud (49-18). Même combat pour les Roumains avec cette fois-ci des scores plus sévères et un ordre différent. 82-8 contre l'Irlande, 76-0 face à l'Afrique du Sud et enfin 84-0 contre l'Ecosse. Le moral des Roumains est forcément touché. « On a pris trois cartons jaunes, presque coup sur coup. C’était très dur mentalement. C’est là qu’on a commencé à perdre pied. Je ferais remarquer que notre mêlée a tenu la route, elle a même une fois repoussé celle de l’Ecosse. Mais en touche, il faudra trouver des solutions, on a perdu trop de ballons, je suis responsable, je me suis sans doute embrouillé avec tous ces changements », concédait le capitaine Adrian Motoc.

En face, les Tonga ont tout de même offert plus d'opposition à leurs adversaires, ce qui leur permet d'espérer décrocher une première victoire dans ce Mondial. « Vous verrez qu’on sortira notre meilleure performance contre la Roumanie. C’est toujours la même chose, tous les quatre ans. Une nouvelle fois, on passe une campagne avec plusieurs semaines, et on commence à se comprendre au fur et à mesure. Avec les nouvelles règles, on a récupéré des talents que l’on n’avait pas auparavant. On a besoin de temps, désormais, pour trouver la bonne alchimie entre les anciens et les plus jeunes. Vous savez, on en revient toujours au même problème : nous devons passer plus de temps ensemble. On doit s’organiser autour d’un programme, pourquoi pas avec la jeunesse des moins de 20 ans, pour élever notre niveau et surtout se mettre à la même page. Face à l’Afrique du Sud, on a réalisé des erreurs d'une équipe appartenant au Tiers 2, notamment en concédant trop de ballons de turnover qui ont mené à des essais adverses. Ça nous prendra plus de temps pour rivaliser face à des équipes telles que l’Afrique du Sud. Mais, pour cela, on doit avoir plus de possibilités de jouer contre eux pour s’élever », confiait le sélectionneur Toutai Kefu après la défaite contre les Springboks. C'est donc un match pour sauver l'honneur.

Horaire et diffusion TV de Tonga - Roumanie

Le coup d'envoi sera donné par l'Australien Angus Gardner à 17h45 depuis le Stade Pierre Mauroy de Lille. La diffusion de cette rencontre est revenue à M6 .

Les compositions pour Tonga - Roumanie

La composition des Tonga : 15. Piutau ; 14. Taumoepeau, 13. Moala, 12. Ahki, 11. Taumoepeau ; 10. Havili, 9. Takulua (cap.) ; 7. Talitui, 8. Vailanu, 6. Paea ; 5. Coleman, 4. Fifita ; 3. Tameifuna (cap.), 2. Ngauamo, 1. Fisi'ihoi.



Les remplaçants tongiens : 16. Anga'aelangi, 17. Latu, 18. Tokolahi, 19. Mafi, 20. Finau, 21. Paea, 22. Pellegrini, 23. Taumoefolau.



La composition de la Roumanie : 15. Simionescu ; 14. Onutu, 13. Manumua, 12. Tangimana, 11. Sikuea; 10. Conache, 9. Surugiu ; 7. Boboc, 8. Gorin, 6. Neculau; 5. Iftimiciuc, 4. Motoc; 3. Gordas, 2. Cojocaru (cap), 1. Savin.



Les remplaçants roumains : 16. Irimescu, 17. Hartig, 18. Burtila, 19. Rosu, 20. Stratila, 21. Rupanu, 22. Bucur, 23. Graure.