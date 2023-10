Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Japon - Argentine

Arnaud De Kanel

C'est une rencontre qui s'apparente à un huitième de finale qui va lancer cette dernière journée de premier tour. Ce dimanche 8 octobre, l'Argentine et le Japon vont se disputer le dernier ticket restant du groupe D pour les quarts de finale. Le gagnant retrouvera le Pays de Galles samedi prochain.

Suite et fin du premier tour de cette Coupe du monde de rugby ce dimanche 8 octobre avec trois affiches au programme. La première d'entre-elles verra s'affronter le Japon et l'Argentine à partir de 13h00.

Une place en quarts de finale à aller chercher

C'est le dernier véritable match à enjeu de cette phase de poules. Tous les deux battus par l'Angleterre, le Japon et l'Argentine se disputent ce dimanche la deuxième place du groupe D, synonyme de qualification pour les quarts de finale samedi prochain face au Pays de Galles. Ce match d'aujourd'hui hante les esprits des deux camps depuis plusieurs semaines. Après la victoire du Japon face aux Samoa (28-22), les Japonais ne parlaient que de ça. « Ce sera notre grande finale, c’est clair. On a l'occasion de jouer contre une équipe du Tier 1 que l’on a déjà affrontée à plusieurs reprises. Tous les joueurs vont être très motivés, c'est un match important pour nous », lançait le capitaine Kazuki Himeno. Son sélectionneur, Jamie Joseph, enchérissait dans la foulée. « Nous avons une occasion d'atteindre les quarts de finale. Aujourd'hui c'était une première étape pour tenter d'y arriver. Le match en lui-même a été un véritable bras de fer. L'équipe des Samoa était très physique, très difficile. Le match entre les deux équipes était très équilibré. Lors du dernier match face à eux, nous avions eu un carton rouge, et nous avions perdu. Cette fois-ci, ce fut différent. Face à l'Argentine, nous aurons une deuxième occasion. Lorsque vous participez à une Coupe du monde, il y a trois équipes du Tier 2 et deux équipes du Tier 1 dans chaque poule. Pour se qualifier pour les quarts de finale, il faut battre une équipe du Tier 1. »

Coupe du monde Rugby : Le XV de France a tout prévu avant son quart de finale https://t.co/HlfXFysDpV pic.twitter.com/9LKYtoxZpN — le10sport (@le10sport) October 7, 2023



Pour l'Argentine, ce match est dans toutes les têtes depuis la défaite face à l'Angleterre (27-10) en ouverture. « Nous avons toute la semaine pour bien analyser leur jeu. Nous avons bien évidemment regardé tous leurs matchs mais nous allons vraiment nous pencher sur leurs qualités et défauts dans les prochains jours. C'est un gros match qui nous attend, alors il faudre être prêt. C'est un vrai huitième de finale, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Dès notre premier match et notre défaite, on sait qu'on joue notre survie à chacune de nos sorties. Ce sera pareil face au Japonais, mais c'est la Coupe du monde. Nous sommes professionnels pour jouer des matchs comme ça. On va bien profiter de chaque instant pour se reposer, tout en préparant ce nouveau défi », révélait Guido Petti après la victoire des Pumas face au Chili (59-5). C'est dire à quel point la pression est immense dans les deux camps.

Horaire et diffusion TV de Japon - Argentine

Le coup d'envoi sera donné par le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe à 13h00 depuis La Beaujoire à Nantes. La diffusion de cette rencontre est revenue à M6 .

Les compositions pour Japon - Argentine

La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou ; 7. Kremer, 8. Gonzalez, 6. Matera ; 5. Lavanini, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Rubiolo, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.



La composition du Japon : 15 Lemeki ; 14. Matsushima, 13. Riley, 12. Nakamura, 11. Fifita ; 10. Matsuda, 9. Saito; 7. Labuschagne, 8. Himeno (cap), 6. Leitch ; 5. Fakatava, 4. Cornelsen ; 3. Gu, 2. Horie, 1. Inagaki.



Les remplaçants japonais : 16. Sakate, 17. Millar, 18. Valu. 19. Dearns. 20 Saumaki. 21. Nagare. 22. Yamanaka. 23. Naikabula.