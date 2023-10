Coupe du monde Rugby : Le XV de France a tout prévu avant son quart de finale

Axel Cornic

Avec leur large victoire sur l’Italie (60-7), les Français se sont qualifiés premiers de la poule A et vont donc avoir un quart de finale à disputer le 15 octobre prochain contre le deuxième de la poule B. Les prochains jours vont donc être très importants et au sein du XV de France on semble avoir tout préparé.

C’est un premier chapitre qui se referme dans cette Coupe du monde. Avec la victoire sur la Squadra Azzurra au Groupama Stadium de Lyon, le XV de France termine premier de la poule A, devant la Nouvelle-Zélande et l’Italie. Un premier pas vers la course au trophée Webb Ellis, que les Bleus n’ont jamais remporté au cours de leur histoire.

XV de France : Sans Dupont, «il serait peut-être la star absolue» https://t.co/0uFUJ1PmN8 pic.twitter.com/7uzbribSDG — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« Il y a de la fraîcheur physique et mentale chez les joueurs car on a fait ce choix de laisser deux jours de repos aux joueurs »

Après cette victoire, le staff du XV de France a décidé d’accorder deux jours de repos aux joueurs, qui ne reviendront donc que lundi à l’entrainement pour ensuite totalement se concentrer sur le quart de finale. « Gérer l’énergie des joueurs. Il y a de la fraîcheur physique et mentale chez les joueurs car on a fait ce choix de laisser deux jours de repos aux joueurs, des moments de respiration » a expliqué Karim Ghezal, co-entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques du XV de France.

« On va garder du rugby, du travail technique et raccourcir les entraînements en gardant la qualité »