XV de France : Boudjellal lâche un tacle à Galthié après l’Italie

Thibault Morlain

Alors qu’il existait encore des scénarios où le XV de France pouvait ne pas se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, les joueurs de Fabien Galthié ont fait ce qu’ils fallait ce vendredi soir. A Lyon, les Bleus ont facilement battu l’Italie validant alors leur ticket pour le tour suivant avec en prime la première place du groupe. Mais voilà que Mourad Boudjellal avait quelques reproches à faire, notamment à l’encontre du sélectionneur du XV de France.

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, le XV de France attend désormais son adversaire. Qui de l’Irlande, l’Afrique du Sud ou l’Ecosse retrouvera les joueurs de Fabien Galthié au tour suivant ? Cela sera en tout cas une très belle affiche. D’ailleurs, à propos de ce futur choc, le sélectionneur du XV de France n’a pas hésité à dire après la victoire face à l’Italie ce vendredi soir : « On va vers une deuxième finale de Coupe du monde. On sait que notre prochain rendez-vous, c'est une deuxième finale de Coupe du monde qui nous attend. Clairement. Je le répète et je pèse mes mots ».

« La communication de Galthié est juste catastrophique »

Mais voilà que cette phrase de Fabien Galthié a fait tiquer Mourad Boudjellal. Et au micro de RMC , ce dernier n’a pas manquer de critiquer le sélectionneur du XV de France pour sa communication, lâchant : « Juste à titre personnel, je trouve que la communication de notre manager, que j’aime bien, Fabien Galthié est juste catastrophique. Parce que si on joue une finale de Coupe du monde la semaine prochaine et qu’on a la chance de la gagner, il faut qu’il m’explique comment il va vendre à ses joueurs la demi-finale. Je trouve que c’est très maladroit ».

