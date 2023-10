Sans Antoine Dupont, tout a changé pour le XV de France

Arnaud De Kanel

La blessure d'Antoine Dupont survenue contre la Namibie (96-0) ne pénalise pas le XV de France pour le moment, bien au contraire. Le remplacement du demi de mêlée par Maxime Lucu a permis à Matthieu Jalibert de jouer plus libéré face à l'Italie (60-7) et cette blessure de Dupont a crée un électrochoc dans la tête des Bleus comme le fait justement remarquer Serge Blanco.

Le XV de France n'a pas eu besoin d'Antoine Dupont face à l'Italie, la preuve en est. Les joueurs de Fabien Galthié ont étrillé la Squadra Azzurra venredi soir au Stade de France (60-7) malgré l'absence de leur capitaine. La blessure d'Antoine Dupont est forcément regrettable mais elle ne doit pas pour autant enterrer les espoirs du XV de France pour la suite de la compétition. Elle sera peut-être même bénéfique car elle a permis au groupe de s'unifier et de jouer en l'honneur de Dupont. Elle permet également à d'autres joueurs, comme Matthieu Jalibert, de se mettre en évidence.

Blanco : «La blessure d’Antoine Dupont a peut-être permis de ressouder le groupe»

Serge Blanco n'en pense pas moins et il l'a fait savoir ce dimanche dans une interview accordée au JDD . « Le match contre la Namibie ? C’est vrai qu’on pourrait retenir la blessure d’Antoine Dupont. Mais il fallait surtout refaire jouer les titulaires, sinon ils auraient eu un mois sans jouer entre la première rencontre et la suivante, ce qui est impensable quand on veut être au rendez-vous des phases finales. La blessure d’Antoine Dupont a peut-être permis de ressouder le groupe en lui faisant prendre conscience qu’un seul élément peut amener quelque chose de formidable, mais que son absence a donné l’opportunité à d’autres joueurs de se mettre en évidence », estime l'ancien arrière du XV de France. Il loue également les qualités des deux remplaçants du demi de mêlée toulousain et compte sur eux pour assurer l'intérim en l'absence de Dupont.

«Ce sont eux qui doivent prendre le taureau par les cornes et faire avancer ce XV de France»