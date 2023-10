Boudjellal annonce du lourd pour le XV de France sans Antoine Dupont

Arnaud De Kanel

Le XV de France a brillé vendredi soir sur la pelouse du Groupama-Stadium face à l'Italie (60-7), le tout sans sa star Antoine Dupont. La charnière composée de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert a fait le job et a surtout montré que cette équipe ne se reposait pas uniquement sur une individualité. Mourad Boudjellal est conquis et il estime même que le XV de France peut aller au bout sans son capitaine.

Sans Antoine Dupont, le XV de France a de la ressource. Vendredi, les coéquipiers de Charles Ollivon ont écrasé l'Italie (60-7) malgré l'absence de leur demi de mêlée, considéré comme beaucoup d'observateurs comme le meilleur joueur du monde. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, Dupont a été remplacé par Maxime Lucu pour affronter la Squadra Azzurra . Sans coup d'éclat, le joueur de l'UBB a assuré l'essentiel et il a surtout rassuré l'ensemble des supporters du XV de France. Assez pour faire dire à Mourad Boudjellal que cette équipe peut aller au bout sans son joueur phare, Antoine Dupont, tout en soulignant l'aspect mental de ses coéquipiers qui ont envie de bien faire sans leur capitaine.

XV de France : Le chirurgien d’Antoine Dupont sort du silence https://t.co/RZBan44HdS pic.twitter.com/phmMu84a8h — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Lucu magnifie Jalibert

L'absence d'Antoine Dupont, ou plutôt la présence de Maxime Lucu, entendez-le comme vous voulez, a permis à Matthieu Jalibert de montrer toute l'étendue de son talent. Lucu porte moins le ballon que Dupont et il le lâche forcément plus vite, notamment pour son ouvreur Jalibert. Ce dernier en a profité pour prendre le jeu à son compte à coup de jeux au pied et à la main sublimes. Le XV de France sait jouer au rugby même sans Antoine Dupont et on l'a bien vu vendredi soir. Mourad Boudjellal est plus que rassuré et il pense même que cette équipe n'a pas forcément besoin de son capitaine pour remporter la compétition, à la fois par la présence de Lucu, mais également par le surplus de motivation que créé l'absence de Dupont.

«J'ai l'intime conviction que le XV de France peut gagner cette Coupe du monde sans Antoine Dupont»