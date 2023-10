Coupe du monde de rugby : Il l’annonce, une star du XV de France va faire tomber un record

Arnaud De Kanel

Auteur d'un nouveau doublé vendredi soir face à l'Italie, Damian Penaud est devenu le deuxième meilleur marqueur d'essais de l'histoire du XV de France. L'ailier marche sur l'eau dans cette Coupe du monde et il devrait logiquement battre le record détenu par Serge Blanco. D'ailleurs, l'ancien arrière est persuadé que Penaud effacera sa marque dans ce Mondial, de préférence en finale.

Damian Penaud affole les compteurs dans cette Coupe du monde. Avec six essais depuis le début du tournoi, l'ailier est celui qui en a inscrit le plus pour le moment. Sixième meilleur marqueur d'essais de l'histoire du XV de France avant le Mondial, Penaud est désormais le deuxième de ce classement grâce à son nouveau doublé contre l'Italie (60-7). Il a dépassé Philippe Sella, Philippe Saint-André et Vincent Clerc. Serge Blanco est pour le moment la seule légende à lui résister mais il va faire tomber ce record dans les prochains matchs. Penaud doit marquer 3 essais pour égaler Blanco et l'ancien arrière s'y est fait à l'idée.

«Les records sont faits pour être battus et je pense que le mien sera battu par Damian»

Dans un entretien accordé au JDD , Serge Blanco estime que Damian Penaud va battre son record prochainement. « Les records sont faits pour être battus et je pense que le mien sera battu par Damian. Il a une excellente vision du jeu, il est toujours bien placé. Il peut marquer de partout, parfois il est en position d'arrière, parfois sur l'autre aile », a déclaré le meilleur marqueur d'essais de l'histoire du XV de France. D'ailleurs, ce dernier aimerait voir tomber sa marque en finale de cette Coupe du monde.

«J'espère que ce sera en finale, pour nous donner notre première Coupe du monde»