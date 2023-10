Il bat un record historique à la Coupe du monde de rugby

Axel Cornic

Ce samedi a été un jour historique dans le rugby anglais, puisque la légende Jonny Wilkinson est tombée. Owen Farrell a en effet dépassé le record de points inscrits par son illustre prédécesseur lors de la rencontre de la Coupe du monde 2023, face aux Samoa (18-17). Un premier pas important qui pourrait être suivi d’un second, encore plus grand.

La France a toujours aimé détester les Anglais, mais il y en a un qui a tout particulièrement attiser cette rivalité au cours de la dernière décennie. Owen Farrell, qui est avant tout un joueur d’une classe inégalable, est le joueur que tout amateur de rugby tricolore aime détester. Il faut dire que l’ouvreur ou centre du XV de la Rose n’a jamais rien fait pour se faire apprécier.

Farrell devient le meilleur marqueur de l’histoire de l’Angleterre

Ce samedi 7 octobre, il est rentré dans l’histoire du rugby anglais, détrônant l’une des plus grandes légendes de ce sport. Face aux Samoa, Farrell est en effet devenu le meilleur marqueur de l’histoire de l’Angleterre, dépassant la barre des 1179 détenue par l’ancien ouvreur, réputé comme l’un des meilleurs tireurs ayant jamais foulé une pelouse de rugby. « Je n'y ai pas tellement pensé, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas ressasser avant de l'avoir fait » avait-il confié face à la presse, ces derniers jours.

Un nouveau record de Wilkinson dans le viseur ?

Ce n’est pas fini, puisque Owen Farrell pourrait bien écrire un peu plus son nom dans l’histoire ! Si l’Angleterre va loin dans cette Coupe du monde, il pourrait bien tenter de briser le record international de Jonny Wilkinson, en comptant donc les sélections avec l’Angleterre et les Lions britanniques et irlandais. L’ancien du RCT totalise actuellement 1.246 et a donc un mince espoir d’atteindre cette barre et si ce n’est pas fait en cette Coupe du monde, cela devrait sans aucun doute arriver lors du prochain Tournoi des 6 Nations.