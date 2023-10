XV de France : Sans Dupont, il n’est pas inquiet

Jean de Teyssière

Le XV de France est désormais officiellement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Dimanche prochain, les Bleus affronteront l'Afrique du Sud pour une place en demi-finale. Avant de savoir si le match se déroulera avec ou sans Antoine Dupont, force est de constater que son remplaçant, Maxime Lucu, a réussi une belle partie face à l'Italie vendredi (60-7). De quoi rassurer Paul Willemse, l'un des réservistes de Fabien Galthié.

L'absence d'Antoine Dupont a permis de révéler que dans ce XV de France, aucune individualité n'est au-dessus du lot et que l'équipe fonctionne bien. Le duo Lucu-Jalibert, pas forcément évident trois mois avant, ou celui de Dupont-Ntamack semblait être le plus idoine en est la preuve. Les deux hommes ont parfaitement porté le XV de France face à l'Italie et ça laisse présager de belles choses pour la suite.

«Leur rêve, c'est toujours le mien»

Invité de l'émission Bartoli Time sur RMC , le deuxième ligne Paul Willemse, actuellement réserviste à cause d'une blessure à la cuisse contractée juste avant le début de la Coupe du monde, parle de son quotidien : « Je regarde les matchs comme si je me préparais avec les autres, je suis derrière les joueurs. Leur rêve, c'est toujours le mien. Je veux que le travail fait depuis quatre ans paye, même si je ne suis pas là. C'est d'ailleurs bizarre pour moi, je n'ai pas l'habitude d'être en tribunes, comme un supporter. Pour moi, c'est comme si j'étais sur le terrain avec eux, certaines petites choses peuvent m'énerver comme si j'étais toujours dans le groupe. »

«Même sans Dupont, on peut faire un bon match»