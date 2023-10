Démonstration du XV de France, il annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Le bras de fer annoncé n'a pas eu lieu. Vendredi, le XV de France a largement dominé l'Italie (60-7) et a donc validé son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du monde. Désormais, les hommes de Fabien Galthié doivent continuer sur leur lancée et tout gagner pour remporter leur premier Mondial comme le rappelle Serge Blanco.

Le XV de France a tenu son rang face à l'Italie vendredi. Les Bleus , privés de leur capitaine Antoine Dupont, n'ont fait qu'une bouchée de la Squadra Azzurra (60-7). C'était le match à ne pas perdre pour le XV de France et le contrat a parfaitement été rempli. Désormais, les regards sont tournés vers la suite avec le choc en quart de finale face au tenant du titre, l'Afrique du Sud.

Coupe du monde de rugby : Il l’annonce, une star du XV de France va faire tomber un record https://t.co/Fb5C1MgBE9 pic.twitter.com/ly6b3gfab5 — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«Ça, c’était un match qu’il fallait absolument gagner»

Interrogé sur la rencontre du XV de France face à l'Italie, Serge Blanco s'est montré satisfait de la performance des Français. « Ça, c’était un match qu’il fallait absolument gagner, avec la manière et surtout l’envie. Donc ça, ç’est fait. On sort premier de la poule et on sait que si on veut être champion du monde, il faut tout gagner, à commencer par le quart de finale dimanche prochain au Stade de France », a déclaré l'ancien arrière du XV de France dans les colonnes du JDD . Le meilleur marqueur d'essais de l'histoire des Bleus a également apprécié la réaction contre la Namibie après le match décevant face à l'Uruguay.

«Il fallait surtout refaire jouer les titulaires»