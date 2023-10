Coupe du monde de rugby : Scène surréaliste, la star de l’Angleterre se lâche

Arnaud De Kanel

L'Angleterre a bien failli s'incliner samedi face aux Samoa (18-17). Le XV de la Rose s'est fait peur mais à la faveur d'une meilleure fin de match, les Anglais ont disposé des Manu Samoa. Et si l'Angleterre s'est fait une belle frayeur, c'est en partie à cause d'une pénalité ratée de sa star Owen Farrell. L'ouvreur a tout simplement tiré une fois le chrono écoulé. Du jamais vu.

Difficile vainqueur des Samoa, l'Angleterre a frôlé la correctionnelle samedi sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy. Une scène assez surréaliste s'est produite durant cette rencontre. Alors qu'Owen Farrell se présentait face aux perches pour transformer une pénalité et permettre à son équipe de revenir dans le match (11-17 à ce moment), l'ouvreur a trop tardé. En effet, le chrono s'est écoulé avant qu'il s'élance. La star du XV de la Rose s'est expliquée sur ce fait de match.

🏉 Pour bien démarrer la journée, retour sur cet exploit d'Owen Farrell hier soir qui tape sa pénalité après les 60 secondes autorisées 🤩Bon dimanche à tous ☀️#ENGvSAM #RWC2023 #SundayMotivationpic.twitter.com/BIS5PjdY7h — catourneovale (@catourneovale) October 8, 2023

«Je me suis perdu, je ne savais plus où j’en étais»

En conférence de presse, Owen Farrell a avoué avoir été dépassé par les événements. « Écoutez, je n’ai pas vu d’horloge. Il n’y en avait pas près de là où je me trouvais. Alors, oui, je me suis perdu, je ne savais plus où j’en étais. J’espère bien que ça ne se reproduira pas et je suis bien content que ça n’ait pas eu d’incidence sur le résultat final », a confié l'ouvreur anglais. Dans le même temps, il en a profité pour devenir le meilleur réalisateur de l’histoire du XV de la Rose devant Jonny Wilkinson.

Farrell fait tomber le record de Wilkinson