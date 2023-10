XV de France : Grosse pression pour Antoine Dupont !

Hugo Chirossel

Cela fait maintenant un peu plus de deux semaines que le XV de France doit se passer des services d’Antoine Dupont. Victime d’une fracture du maxillo-zygomatique lors de la victoire face à la Namibie, le capitaine des Bleus n’est pas encore assuré de pouvoir reprendre dimanche prochain, à l’occasion du quart de finale contre l’Afrique du Sud. Le verdict va tomber ce lundi et on saura s’il sera autorisé à y participer.

Vendredi, le XV de France a parfaitement conclu la phase de groupes de sa Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié ont disposé de l’Italie (60-7) et se sont ainsi offert la première place de leur poule, devant la Nouvelle-Zélande. Désormais, c’est l’Afrique du Sud qui se retrouve sur le chemin des Bleus , qu’ils affronteront dimanche prochain en quarts de finale.

«Il a très bien bossé et retrouvé son meilleur niveau»

Il y a encore une grande question du côté du XV de France avant cette rencontre : Antoine Dupont pourra-t-il y participer ? « Antoine, ses capacités physiques sont impressionnantes. Il a très bien bossé et retrouvé son meilleur niveau au niveau de l’intensité de ses courses et de sa vitesse. Sur tout ce qui est physique, il n’a pas perdu grand-chose en une semaine d’arrêt, au contraire. Il est en pleine forme, mais il faut encore valider cette étape avec le chirurgien avant de pouvoir compter sur lui », a confié samedi Karim Ghezal, co-entraîneur des Bleus chargé de la conquête.

Verdict ce lundi pour Dupont