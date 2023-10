XV de France : Dupont a échappé de peu au drame

Jean de Teyssière

Le 21 septembre dernier, lors du match entre le XV de France et la Namibie (96-0), Antoine Dupont a connu une énorme frayeur à la 46ème minute de jeu lorsqu'il s'est pris le capitaine namibien, Johan Deysel, en pleine tête. Expulsion logique pour Deysel et Antoine Dupont a été victime d'une fracture maxillo-zygomatique. L'ancien demi de mêlée international, Guy Accoceberry, a connu pareille mésaventure et raconte avoir failli mourir.

Le rugby est un sport dangereux, surtout lorsque les règles ne sont pas respectées. La percussion pleine tête du Namibien Johan Deysel sur Antoine Dupont est évidement prohibé, en témoigne son expulsion. Mais le mal était déjà fait et Dupont l'a échappé belle.

Un ancien international français a connu la même blessure que Dupont

Guy Accoceberry, l'ancien demi de mêlée international raconte sa fracture maxillo-zygomatique contractée en 1991, pour Rugbyrama : « En fin de première mi-temps, sur une pénalité tentée, mais un peu courte, j'amorce une relance. Je me revois courir jusqu'à la sortie des 22 mètres, avant de faire une passe à mon arrière qui arrive à hauteur. Une fois la passe envoyée, je me relâche un peu sans voir le numéro 8 de Rumilly - Monsieur "C" dont je préfère taire le nom - arriver lancé pleine balle, la tête la première, pour me fracasser. »

Coupe du monde de rugby : Le XV de France est fixé https://t.co/a77tXo1XWt pic.twitter.com/jn1Ch1BeS7 — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«À quelques centimètres, il aurait pu me tuer»