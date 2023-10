XV de France : Une image d’Antoine Dupont fait le buzz

Axel Cornic

Revenu à l’entraînement une vingtaine de jours après sa blessure au visage, Antoine Dupont se prépare avec le reste de l’équipe pour le quart de finale face à l’Afrique du Sud (dimanche, 21h). Selon les dernières indiscrétions il figure dans le XV titulaire lors des séances au quartier général de Rueil-Malmaison, portant notamment une protection.

Dès qu’un retour d’Antoine Dupont a semblé possible, les débats se sont enflammés autour de sa présence ou non face à l’Afrique du Sud pour le quart de finale de Coupe du monde. Mais les observateurs se sont surtout questionnés sur les circonstances de ce retour et surtout le port ou non d’une protection pour le capitaine du XV de France, qui a été victime d’une fracture maxillo-zygomatique.

Fin des débats pour le masque ?

La première option évoquée était celle d’un masque de protection, comme cela a pu être vu chez d’autres sportifs et dans d’autres disciplines, comme LeBron James au basket ou Victor Osimhen au football. Finalement, cette option devrait être écartée à cause du règlement World Rugby, qui interdit les masques rigides et les protection d’une épaisseur supérieure à 5mm. Et une image de l’entraînement de ce mercredi matin confirme cette tendance.

🏉👷‍♂️ Voilà la première image d'Antoine Dupont avec un casque à l'entrainement avant le quart de finale contre l'Afrique du Sud. https://t.co/r51oaMUG43 pic.twitter.com/K38i4fZxvu — RMC Sport (@RMCsport) October 11, 2023

Antoine Dupont porte un casque à l’entraînement