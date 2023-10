Coupe du monde de Rugby : Galthié a la recette pour battre l’Afrique du Sud

Axel Cornic

Les phases de poule ont livré leur verdict et c’est donc l’Afrique du Sud qu’affrontera le XV de France pour son quart de finale de la Coupe du monde (dimanche, 21h). Un choc de titans pour les hommes de Fabien Galthié, qui ont pourtant déjà battu les Champions du monde en titre il y a moins d’un an (30-26).

C’est l’affiche que tout le monde attendait. Premier de la poule A, le XV de France va affronter le second de la poule B avec l’Afrique du Sud, qui n’a perdu que contre l’Irlande depuis le début de la Coupe du monde (8-13). Une véritable finale avant l’heure entre la deuxième et la troisième meilleure nation au ranking World Rugby.

Avec ou sans Dupont ?

Fabien Galthié n’a pas encore annoncé son XV, mais on peut s’attendre à une équipe assez classique avec quelques doutes encore sur la titularisation ou non d’Antoine Dupont pou encore sur le choix de l’ailier entre Louis Bielle-Biarrey et Gabin Villière. En troisième-ligne on devrait retrouver le trio formé par Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch, qui pourrait être préféré à un François Cros pourtant impeccable depuis le début du Mondial.

Des Springboks dominants, mais sans jeu au pied

En face, c’est également une composition assez prévisible que devraient aligner Jacques Nienaber et Johan Erasmus. La seule interrogation est dans le poste d’ouvreur, avec un Manie Libbok très à l’aise à la main mais terriblement inefficace dans le jeu au pied et un Handré Pollard qui est lui bon dans cet exercice, mais qui possède plus un profil de gestionnaire. Ce dernier a d’ailleurs été appelé en cours de compétition suite au forfait du talonneur Malcolm Marx et ne semble pas au top de sa préparation physique.

Il y a moins d’un an, la France avait gagné

La plupart de ces joueurs s’est déjà affrontée et il n’y a pas si longtemps, puisque l’Afrique du Sud est venue en France le 12 novembre 2022 pour la traditionnelle tournée d’automne (30-26). Ce jour-là, le XV de France avait remporté dans l’histoire dans l’un des matchs les plus violents et brutaux de ces dernières années avec 5 commotions cérébrales, 2 cartons rouges et 1 carton jaune. Et la différence avait été faite sans Dupont, qui avait été expulsé à la 48e minute après un plaquage illicite sur Cheslin Kolbe !