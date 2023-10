Le XV de France déballe tout sur Antoine Dupont

Hugo Chirossel

Le verdict était attendu et il est tombé ce lundi. Plus de trois semaines après son opération d’une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont a été autorisé à reprendre l’entraînement et est donc disponible pour le quart de finale face à l’Afrique du Sud dimanche prochain. Shaun Edwards, entraîneur de la défense du XV de France, en a dit un peu plus sur le retour du capitaine des Bleus.

« Antoine Dupont a été ravi d'obtenir le feu vert de son chirurgien lundi . » Dans sa chronique pour le Daily Mail , Shaun Edwards s’est exprimé sur Antoine Dupont. Lundi, le capitaine du XV de France a été autorisé à reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers. De retour après sa blessure survenue face à la Namibie, ce sera désormais aux Bleus de décider s’il jouera dimanche lors du quart de finale contre l’Afrique du Sud.

XV de France : Dupont et Ntamack sont remplacés, il valide totalement https://t.co/JcsxKRVA7X pic.twitter.com/yIUeNfF0Bd — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

«Ce qui est important, c'est qu'il n'a pas perdu de poids»

Shaun Edwards a donné des nouvelles rassurantes, notamment concernant la condition physique d’Antoine Dupont : « Il a participé au camp, s'est entraîné seul avec les préparateurs physiques. Ce qui est important, c'est qu'il n'a pas perdu de poids. Il a pu prendre des yaourts et des boissons protéinées le lendemain de sa blessure, ce qui était vital parce qu'il est très musclé et que les muscles se désintègrent s'ils ne sont pas nourris. Il n'y a pas un gramme de graisse sur lui . »

«Nous sommes convaincus qu'il pourra jouer contre les Springboks»