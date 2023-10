XV de France : Les stars de Galthié cartonnent à la Coupe du monde

Axel Cornic

Commencée le 8 septembre, la Coupe du monde de rugby en a terminé avec la phase de poule et se tourne désormais vers un premier week-end intense avec les quarts de finale. Le moment de faire un premier bilan de la compétition, avec les Français qui dominent les débats avec leurs homologues Irlandais.

On a eu droit à plus d’un mois de rugby, avec des nombreuses rencontres passionnantes et souvent des cartons au niveau des audiences. Cette Coupe du monde a tout d’un véritable succès et cela est surtout du aux principaux acteurs que sont les joueurs, qui nous ont montré toute l’étendue de leur talent.

Penaud, Jalibert et Mauvaka dans le XV de la phase de poules

La fin de cette phase de poules est surtout le moment de tirer un premier bilan, avec Opta qui a donné son XV de la compétition en se fiant aux statistiques. On peut ainsi trouver pas moins de trois Français avec Damian Penaud, Matthieu Jalibert et Peato Mauvaka. La présence de premier est une évidence, puisqu’il est l’actuel meilleur marqueur d’essais de la Coupe du monde (6). Les deux autres ont su faire oublier les titulaires du poste avec le forfait de Julien Marchand et celui de Romain Ntamack.

XV - Here is the Team of the Pool Stage for #RWC2023 based on the Opta Index, 10 nations are represented in the line-up and @IrishRugby's Bundee Aki is the top ranked player. Selection. pic.twitter.com/us8656cmlF — OptaJonny (@OptaJonny) October 9, 2023

0 Sud-africains… et 2 Portugais !

La colonie française est la plus importante de ce XV avec celle irlandaise, puisqu’on peut trouver la paire de centres formée par Bundee Aki et Garry Ringrose, ainsi que le deuxième-ligne Tadhg Beirne. Les Néo-Zélandais ont placé un seul homme dans cette liste avec l’ailier Will Jordan, tandis qu’on ne trouve aucun joueur de l’Afrique du Sud, futur adversaire de la France. A noter que la grande surprise et la présence de deux internationaux portugais avec Samuel Marques au poste de demi de mêlée et Nicolas Martins à celui de troisième-ligne aile.