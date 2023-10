XV de France : Dupont et Ntamack sont remplacés, il valide totalement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France a fait sans Romain Ntamack et Antoine Dupont pour le match face à l'Italie vendredi dernier. Le premier est forfait pour l'intégralité de la compétition après une grave blessure au genou. Le second devrait retrouver sa place lors du quart de finale. En leur absence, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ont parfaitement géré.

Face à l'Italie, Fabien Galthié a aligné la charnière de l'Union Bordeaux Bègles. Maxime Lucu et Matthieu Jalibert se sont retrouvés sur la pelouse vendredi dernier et ont parfaitement assumé leur rôle en l'absence de Romain Ntamack et Antoine Dupont. On le sait, ce dernier a obtenu le feu vert de son chirurgien et devrait retrouver sa place face à l'Afrique du Sud dimanche prochain. Mais comme l'annoncé Imanol Harinordoquy, la prestation des deux hommes est à saluer.

Lucu a remplacé Dupont avec succès

« Cette cohésion a été orchestrée par la charnière et notamment Maxime Lucu qui a joué parfaitement son rôle. Offensivement, il a su coller au ballon et accélérer le jeu au bon moment. Défensivement, il a été féroce. Et son jeu au pied a été excellent » a déclaré Harinordoquy au sujet de Lucu. L'ancien international français a également tenu à saluer Jalibert.

« Matthieu Jalibert a confirmé tout son potentiel »