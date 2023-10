XV de France : Le crack de Galthié valide le remplaçant de Ntamack

Arnaud De Kanel

Suite au forfait de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a été propulsé titulaire par Fabien Galthié. L'ouvreur de l'UBB avait déjà montré dans le passé qu'il pouvait largement remplacer son homologue toulousain et ça s'est encore vérifié dans cette Coupe du monde, plus particulièrement face à l'Italie. Louis Bielle-Biarrey est persuadé qu'il répondra encore présent face à l'Afrique du Sud.

Il avait la lourde tâche de faire oublier Romain Ntamack et il remplit parfaitement sa mission pour le moment. L'ouvreur de l'UBB monte en puissance dans cette Coupe du monde et il donne raison à Fabien Galthié qui a décidé de miser sur lui. Son coéquipier en club Louis Bielle-Biarrey s'attend à ce qu'il continue sur cette lancée face aux Springboks.

Jalibert s'amuse contre l'Italie

Vendredi, Matthieu Jalibert a rayonné sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon. L'ouvreur a régalé le public lyonnais grâce à ses coups de génie. Il s'est démarqué en inscrivant un essai et il en a offert trois autres à ses coéquipiers, dont un à Damian Penaud après un magnifique coup de pied en déséquilibre et un autre après une splendide passe sautée vers Yoram Moefana. Magnifié par la présence de son coéquipier Maxime Lucu, qui lui libère plus rapidement le ballon et lui permet de prendre le jeu à son compte, à la mêlée en remplacement d'Antoine Dupont, Jalibert a rassuré tous les sceptiques à son sujet. Le phénomène du XV de France l'a encouragé à poursuivre de la sorte ce lundi en conférence de presse.

«Il remplace très bien Romain»