Deschamps snobe le XV de France, il dit tout

La rédaction

Le XV de France a rendez-vous avec son destin, avec son rêve. Celui de conquérir son premier titre de champion du monde. Un objectif déjà réalisé par Didier Deschamps dans un tout autre sport. Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a été au chevet des hommes de Fabien Galthié durant la préparation, mais n'assistera pas au quart de finale. Il explique pourquoi.

Les choses sérieuses vont débuter pour le XV de France. Après une phase de groupe maîtrisée à la perfection, le s Bleus vont défier l'Afrique du Sud, dimanche prochain, en quart de finale. Une rencontre importante pour Fabien Galthié et ses hommes, dont le pic de forme est attendu pour cette rencontre. Le XV de France pourra compter sur de nombreux soutiens, notamment celui de Didier Deschamps, qui avait échangé avec son homologue, mais aussi avec les joueurs tricolores durant la préparation.

Coupe du monde de rugby : Le XV de France est fixé https://t.co/a77tXo1XWt pic.twitter.com/jn1Ch1BeS7 — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Deschamps avait rencontré Galthié

« Il nous a précisé qu'une grande aventure en Coupe du monde partait de nous, que la cohésion dans le groupe et que les rapports entre les joueurs et le staff étaient importants, et qu'il fallait qu'on profite dès maintenant de ces moments parce que ça passe très vite. C'est à partir de ces périodes d'entraînements et de temps libre actuels qu'on crée les choses pour la suite » avait déclaré Brice Dulin, arrière du XV de France.

Deschamps n'ira pas soutenir le XV de France