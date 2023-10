Grande nouvelle pour Dupont, le XV de France se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Opéré d'une fracture de la mâchoire le 22 septembre, Antoine Dupont est de retour avec le XV de France. Le joueur a participé à l'entraînement ce lundi avec les titulaires. Il pourrait être aligné par Fabien Galthié lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud. Ce retour a ravi ses coéquipiers à l'image de Louis Bielle-Biarrey.

Antoine Dupont est de retour. Le demi de mêlée a obtenu le feu vert de son chirurgien et pourrait débuter la rencontre face à l'Afrique du Sud dimanche prochain. La star du XV de France a repris l'entraînement ce lundi et a intégré l'équipe des titulaires. Ce retour est une bonne nouvelle pour le groupe de Fabien Galthié. En conférence de presse, Louis Bielle-Biarrey n'a pas masqué sa joie.

Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud craque pour une star du XV de France https://t.co/ACQabAnN9g pic.twitter.com/NHskLaxSSv — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

« Nous sommes tous très contents de voir notre capitaine »

« Nous sommes tous très contents de voir notre capitaine, notre leader, revenir dans le groupe. On ne sait pas encore s’il pourra jouer ce week-end, même si tout le groupe l’espère et même si d’autres très bons joueurs jouent au poste de numéro 9. Nous ne l’avons pas recroisé depuis qu’il a vu son chirurgien, mais nous avons passé toute la semaine dernière avec lui. Il était plutôt bien. Après, on ne va pas le harceler de question non plus » a confié Louis Bielle-Biarrey dans des propos rapportés par Rugbyrama.

