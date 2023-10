Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud interpelle déjà le XV de France

Arnaud De Kanel

Le futur adversaire du XV de France est connu. Avec la victoire de l'Irlande face à l'Ecosse samedi, l'Afrique du Sud est descendue à la deuxième place du groupe B et retrouvera donc les Bleus dimanche prochain pour tenter de décrocher son ticket pour les demi-finales. D'ailleurs, certains Springboks évoluent en Top 14 et ils comptent se servir de leur expérience pour transmettre des informations à leur staff, à l'image du pilier du Racing 92, Trevor Nyakane.

Le XV de France est fixé sur son sort. Qualifiés pour les quarts de finale après leur succès contre l'Italie (60-7), les coéquipiers d'Antoine Dupont défieront l'Afrique du Sud dimanche au Stade de France. Et comme dans chaque grosse nation de cette Coupe du monde, plusieurs joueurs évoluent dans le Top 14. Le championnat français est réputé pour être le meilleur au monde et il contient un impressionnant vivier de stars. Chez les Springboks, le futur adversaire du XV de France, cela pourrait être un moyen de contourner le plan de jeu de Fabien Galthié.

«On connaît très bien les Français, et ça peut nous aider à apporter quelques informations»

A moins d'une semaine du choc, le pilier sud-africain Trevor Nyakane a déjà interpellé son futur adversaire. Le joueur du Racing 92 met en garde le XV de France, une équipe qu'il connait forcément. « On connaît très bien les Français, et ça peut nous aider à apporter quelques informations. Mais eux aussi savent ce qu'on fait de bien ou quelles sont nos zones de confort ! », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe . Les Springboks se sont également préparés à affronter la France dans son écrin, le Stade de France.

«J'ai hâte d'y retourner»