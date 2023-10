XV de France : Dupont, Ntamack…. L’aveu de Galthié

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La série se poursuit. Invaincu depuis le début du Mondial, le XV de France s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale en battant l'Italie ce vendredi soir à Lyon (60-7). Après la rencontre, Fabien Galthié s'est présenté en conférence de presse et s'est prononcé sur les blessures, qui ont perturbé la préparation de ce match, et plus globalement de cette compétition.

La catastrophe n'a pas eu lieu. Ce vendredi a été un jour de fête pour le XV de France, vainqueur de l'Italie et qualifié pour les quarts de finale de son Mondial. Selon toute vraisemblance, les Bleus vont défier l'Afrique du Sud dimanche prochain. Un choc, sur lequel s'est déjà penché Fabien Galthié. D'ici la prochaine rencontre, le sélectionneur espère compter sur Antoine Dupont, trop juste pour disputer le match face à l'Italie, mais aussi sur Julien Marchand. Les prochains jours seront décisifs quant à leur présence.

« On est toujours tristes quand un joueur se blesse »

Après la blessure de Romain Ntamack avant le début de ce Mondial, ce serait un nouveau coup dur que d'enregistrer un nouveau forfait. « On est toujours tristes quand un joueur se blesse, dans le staff, on se sent toujours responsables mais pas coupables. Jamais. Quand on met un joueur sur le terrain, c'est qu'on a validé sa capacité concrète à jouer » a, toutefois, lâché Fabien Galthié.

Dupont et Marchand de retour avant la fin du Mondial ?