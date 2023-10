Le XV de France tient un phénomène, «il est aussi précieux que Dupont»

Axel Cornic

Fabien Galthié peut compter sur plusieurs cadres pour guider son XV de France et cela s’est vu récemment, avec la blessure et l’absence du capitaine Antoine Dupont. Grégory Alldritt est l’un de ces leaders et en sélection comme avec son club du Stade Rochelais, il s’est imposé au fil des années comme une véritable référence au poste de troisième-ligne centre.

Le XV de France a plusieurs cordes à son arc. Dès son arrivée au pouvoir en 2019, Fabien Galthié a annoncé vouloir installer une ossature précise pour son équipe, avec des titulaires indiscutables. C’est évidemment le cas d’Antoine Dupont, mais on peut également citer Gaël Fickou et surtout Grégory Alldritt, l’un des hommes forts de cette première partie de Coupe du monde.

« Alldritt, le genre de 8 que j’affectionne »

Interroge sur les talents de son joueur, Laurent Labit n’a pas le moindre doute. « Il ne traversera pas le terrain, mais c’est le joueur sur lequel les autre s’appuient pour le traverser » a expliqué l’entraîneur de l’attaque du XV de France, dans les colonnes de L’Equipe . « C’est le genre de 8 que j’affectionne, quelqu’un qui aime porter le ballon, qui aime défier. Il crée ces points de fixation avec de l’avancée qui permet des libération rapides. En plus, il commet très peu de fautes de main. Pour moi, il est aussi précieux qu’Antoine Dupon t ».

Avec Jelonch et Ollivon face à l’Afrique du Sud ?

Alldritt sera sans aucun doute l’une des armes importantes de Fabien Galthié en vue du quart de finale qui attend le XV de France ce dimanche, face à l’Afrique du Sud. Il devrait vraisemblablement être entouré de Charles Ollivon ainsi que d’Anthony Jelonch, qui revient à son meilleur niveau après une grave blessure au genou qui avait mis en péril sa participation à la Coupe du monde. Ce qui est certain c’est que la troisième-ligne devra être au top pour espérer contrer la surpuissance physique des Springboks.