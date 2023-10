XV de France : Il envoie une punchline sur le retour d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

L’optimisme grandit de jour en jour pour Antoine Dupont, victime il y a une vingtaine de jours d’une fracture maxillo-zygomatique. Le capitaine du XV de France est de retour aux entraînements et a surtout repris le contact, ce qui laisse penser qu’il pourra postuler à une place pour le quart de finale face à l’Afrique du Sud (dimanche, 21h).

C’est le feuilleton de cette Coupe du monde. Depuis le 21 septembre dernier, tout le monde ne parle que de l’état de santé d’Antoine Dupont. Blessé au visage contre la Namibie (96-0), le demi de mêlée s’est fait opérer et son évolution a été très positive, puisqu’il pourrait être de retour face à l’Afrique du Sud, pour le quart de finale du 15 octobre prochain.

« On n’a pas besoin de le faire boxer pour savoir s’il peut jouer dimanche »

Présent en conférence de presse, Laurent Labit a confirmé que tout allait pour le mieux pour Antoine Dupont, qui a reçu l’aval de son chirurgien pour reprendre les entraînements sans aucun restriction. « Sur les contacts, le chirurgien a donné son feu vert, donc il considère que tout est en place. On n’a pas besoin de le faire boxer pour savoir s’il peut jouer dimanche » a lâché le coach de l’attaque du XV de France.

« Je suis convaincu qu’il va jouer »