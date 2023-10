Le XV de France lâche une grande annonce sur Dupont

La rédaction

Le XV de France a récupéré Antoine Dupont. Touché à la mâchoire face à la Namibie le 21 septembre dernier, le demi de mêlée a obtenu le feu vert de son chirurgien pour reprendre l'entraînement. Présent en conférence de presse, Laurent Labit a annoncé que le retour du joueur a été un véritable soulagement pour le groupe.

Plus de peur que de mal pour Antoine Dupont. Opéré de la mâchoire le 22 septembre dernier, le joueur a été autorisé à reprendre l'entraînement. Ce mardi, le demi de mêlée a enfilé un casque avant de participer à la séance de Fabien Galthié. Comme annoncé par Laurent Labit face aux journalistes, le retour de Dupont a ravi le groupe tricolore.





Coupe du monde de rugby : Le XV de France victime d'une injustice https://t.co/ZBeIzigal9 pic.twitter.com/QHlDWu4Lye — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« On est soulagé »

« Chaque fois qu'un joueur revient, bien sûr qu'on est soulagé, ça fait une force de plus pour l'équipe, on est un groupe de 33. On sait l'importance d'Antoine, le rôle qu'il a, c'est le capitaine de l'équipe. Forcément, on est satisfaits de son retour » a lâché l'entraîneur des arrières. Dupont pourrait bien débuter la rencontre face à l'Afrique du Sud dimanche. Car si l'on en croit les paroles de Labit, tous les feux sont au vert.

« Si Antoine est sur le terrain dimanche, c'est qu'il est à 100 % »