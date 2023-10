Antoine Dupont : L’Afrique du Sud annonce la couleur au XV de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grande nouvelle pour le XV de France. Antoine Dupont a été autorisé à reprendre l'entraînement et à rejouer par son chirurgien. Les Bleus disposent donc d'une nouvelle arme avant de défier l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde. Mais pas de quoi effrayer les Springboks et notamment son demi de mêlée Faf de Klerk.

Le verdict est tombé. Après une réunion avec son chirurgien, Antoine Dupont a été autorisé à jouer et à reprendre l'entraînement. Le demi de mêlée pourrait être aligné par Fabien Galthié pour défier l'Afrique du Sud dimanche prochain. Mais la présence de Dupont n'effraye pas les Springboks. Son demi de mêlée Faf de Klerk s'est prononcé sur ce retour.

Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud craque pour une star du XV de France https://t.co/ACQabAnN9g pic.twitter.com/NHskLaxSSv — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

« Il n’y aura pas de plan anti-Dupont »

« De manière évidente, la France récupère un immense joueur, et cette nouvelle va leur donner un supplément de confiance avant ce quart de finale. Pour ma part, cela ne m’affecte pas plus que cela. Vous savez, on se prépare à jouer contre l’équipe de France, et pas spécialement contre Antoine Dupont. Bien évidemment, on évoque beaucoup son cas durant cette coupe du Monde. C’est normal car c’est un très grand joueur. Mais, il n’y aura pas de plan anti-Dupont, ce sera un plan contre la France. D’un point de vue personnel, je suis heureux de jouer contre l’un des meilleurs joueurs du monde » a lâché De Klerk face aux médias.

« Nous savons où se situent les menaces »

Le joueur est conscient que le XV de France ne se repose pas seulement sur Dupont. « Oui, on s’attendait à ce que la France dispose de tous ses atouts. Antoine en est un ! Mais, il ne s’agit pas de faire une fixette sur lui. Je le répète, nous jouons contre l’équipe de France, pas seulement contre Antoine Dupont, et même si c’est un joueur extrêmement dangereux. Nous savons où se situent les menaces. Ce match regorge de grands défis à relever » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Rugbyrama.