«Nous sommes prêts» : Le XV de France interpelle l’Afrique du Sud

Jean de Teyssière

Le XV de France se prépare pour le quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, qui se déroulera ce dimanche, au Stade de France. La seconde partie de la compétition débute enfin et les équipes engagées n'auront évidemment plus le droit à l'erreur. Le troisième ligne, Grégory Alldritt se dit prêt pour ce combat qui risque d'être dantesque.

Après une phase de poules disputée sans encombres, le XV de France va désormais s'attaquer à l'un des favoris de cette Coupe du monde : l'Afrique du Sud. Deuxième nation mondiale, les Springboks ont été défaits en poule par l'Irlande (8-13) et ont perdu leur dernière confrontation face aux Bleus , il y a moins d'un an (30-26). Ce match face aux champions du monde en titre devrait tenir toutes ses promesses.

«C’est simple : il nous faudra réaliser une grande performance»

Dans une interview accordée à Rugbyrama , le troisième ligne du XV de France, Grégory Alldritt, évoque la rencontre à venir face à l'Afrique du Sud : « Nous avons eu un gros test d’entrée face All Blacks puis trois rencontres qui nous ont permis de mettre notre jeu en place. On sait que ce sera un autre niveau lors de ce quart de finale. On progresse match après match mais eux aussi. C’est simple : il nous faudra réaliser une grande performance. »

«Nous sommes prêts»